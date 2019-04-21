Сьомий вибух стався на Шрі-Ланці 21 квітня, повідомляє місцева поліція.

Вибух пролунав у готелі біля національного зоопарку неподалік він столиці країни Коломбо.

Представник поліції підтвердив агентству Reuters інформацію про вибух, однак не надав подробиць.

Зоопарк зачинився одразу після вибуху.

Шість вибухів пролунали у трьох церквах та трьох готелях на Шрі-Ланці на Великдень, 21 квітня. Жертвами вибухів стали 138 людей, поранено понад 400.

Наразі відповідальність за напад ніхто на себе не взяв.