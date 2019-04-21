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21 Квітень 2019, Київ 11:13
Новини | Міжнародні

Унаслідок вибухів у церквах та готелях на Шрі-Ланці загинули щонайменше 52 людини

Sri Lankan military stand guard in front of the Kochchikade church after an explosion in Colombo

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Щонайменше 52 людини загинули і близько 300 поранені внаслідок серії вибухів на Шрі-Ланці.

Бомби вибухнули в трьох католицьких храмах, де сьогодні віруючі святкують Великдень, і в трьох готелях в столиці країни Коломбо і в передмісті, повідомляє агентство Reuters.

Серед загиблих є і іноземні громадяни, написав у своєму Twitter урядовець країни Харша да Сілва. Він закликав жителів залишатися вдома.

Наразі відповідальність за напад ніхто на себе не взяв.

У посольстві України в Індії просять українців, що перебувають в Шрі-Ланці, звертатися до них у випадку, якщо їм потрібна допомога.

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