Унаслідок вибухів у церквах та готелях на Шрі-Ланці загинули щонайменше 52 людини

Щонайменше 52 людини загинули і близько 300 поранені внаслідок серії вибухів на Шрі-Ланці.

Бомби вибухнули в трьох католицьких храмах, де сьогодні віруючі святкують Великдень, і в трьох готелях в столиці країни Коломбо і в передмісті, повідомляє агентство Reuters.

Серед загиблих є і іноземні громадяни, написав у своєму Twitter урядовець країни Харша да Сілва. Він закликав жителів залишатися вдома.

Наразі відповідальність за напад ніхто на себе не взяв.

У посольстві України в Індії просять українців, що перебувають в Шрі-Ланці, звертатися до них у випадку, якщо їм потрібна допомога.