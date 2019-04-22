Вибухи на Шрі-Ланці: кількість загиблих зросла до 290

Кількість загиблих внаслідок низки вибухів на Шрі-Ланці зросла до щонайменше 290, повідомляє місцева поліція. Ще близько півтисячі людей поранені. Раніше повідомляли про 207 загиблих.

Влада повідомляє про арешт 13 осіб у зв’язку з вибухами, що сталися 21 квітня, зокрема, у готелях і церквах у столиці Коломбо й у містах поблизу.

Напади називають найбільшим проявом насильства на острові відтоді, як десять років тому тут закінчилася громадянська війна.

Відповідальності за вибухи на себе поки що ніхто не взяв.

Влада країни назвала те, що сталося терактами релігійних екстремістів. Вибухи, ймовірно, скоїли смертники.

За даними поліції, серед загиблих – 35 іноземців, зокрема громадяни США, Великої Британії, Китаю, Нідерландів, Португалії.

У МЗС України повідомили, що, за попередніми даними, українських громадян серед жертв вибухів немає.

Десятиліттями на Шрі-Ланці тривала війна з тамільськими сепаратистами, але по її завершенні 10 років тому спалахів насильства поменшало.

Всього близько 7% населення Шрі-Ланки сповідують християнство. Більшість населення – буддисти.