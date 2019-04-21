Шрі-Ланка: кількість загиблих від вибухів перевищила 150

Понад 150 людей загинули, ще 500 – поранені внаслідок вибухів на Шрі-Ланці 21 квітня.

Щонайменше шість вибухів пролунали в кількох місцях, в тому числі в готелях і католицьких храмах, де зібралися віряни, щоб відзначити Великдень за григоріанським календарем. Як мінімум ще один вибух стався пізніше вдень.

За деякими повідомленнями, напади скоїли смертники, які підірвали себе.

Нападів зазнали три церкви в місті Неґомбо, на північ від найбільшого міста острова Коломбо, ще одна – у місті Баттікалоа.

За даними поліції, ще три вибухи пролунали в п’ятизіркових готелях. Серед загиблих – понад 30 іноземців.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив співчуття родинам загиблих і постраждалих. Він повідомив, що МЗС зараз з’ясовує, чи були серед жертв українські громадяни.

Цей акт насильства вважається найбільш масштабним з того часу, як на Шрі-Ланці закінчилася громадянська війна понад десять років тому.

Міністр уряду Харш де Сільва написав, що бачив «жахливі сцени» внаслідок вибухів і серед загиблих чимало іноземних громадян.

Папа Римський Франциск висловив сум через атаки на Шрі-Ланці і заявив, що він стоїть із жертвами «жорстокого насильства».

Всього 7% населення Шрі-Ланки сповідують християнство. Більшість населення – буддисти.

Наразі відповідальність за напад ніхто на себе не взяв.