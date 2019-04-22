На Шрі-Ланці після вибухів оголосять надзвичайний стан

Президент Шрі-Ланки Маїтріпала Сірісена планує оголосити надзвичайний стан після вибухів, внаслідок 21 квітня загинули щонайменше 290 людей, ще півтисячі були поранені.

Надзвичайний стан почне діяти опівночі і дасть повноваження поліції і військовим затримувати і допитувати підозрюваних без рішення суду.

В офісі президента також повідомили, що він проситиме міжнародної підтримки для відстеження можливих іноземних зв’язків нападників.

«Доповіді розвідки свідчать про те, що за місцевими терористами стоять іноземні терористичні організації. Тому президент буде просити допомоги інших країн», – йдеться в повідомленні.

Наразі ніхто не взяв на себе відповідальності за вибухи 21 квітня. Але в уряді Шрі-Ланки поклали відповідальність за низку вчорашніх вибухів на місцеву радикальну ісламістську групу «Джамаат ат-Таухіт».

Крім того, в уряді повідомили, що поліція мала інформацію про можливі напади на церкви, але не змогла їм запобігти.

Раніше поліція повідомила, що затримала 24 людей за підозрою в причетності до серії вибухів на Шрі-Ланці.

В уряді вважають, що три напади на церкви і три напади на готелі були здійснені смертниками.

Напад називають найбільшим проявом насильства на острові відтоді, як десять років тому тут закінчилася громадянська війна.

За даними поліції, серед загиблих – 35 іноземців, зокрема громадяни США, Великої Британії, Китаю, Нідерландів, Португалії.

У МЗС України повідомили, що, за попередніми даними, українських громадян серед жертв вибухів немає.