«Терористичні групи» продовжують планувати напади на Шрі-Ланці – Держдепартамент США

Державний департамент США попереджає, що «терористичні групи» продовжують планувати нові можливі напади на Шрі-Ланці. Про це йдеться в оновленій туристичній довідці, оприлюдненій на сайті Держдепартаменту 22 квітня.

За повідомленням, серед мішеней можливих нападів – туристичні місця, транспортні вузли, торгові центри, готелі, храми, аеропорти й інші громадські місця.

Застереження з’явилося після того, як внаслідок серії вибухів на Шрі-Ланці 21 квітня загинули щонайменше 290 людей, близько 500 – були поранені. Напад називають найбільшим проявом насильства на острові відтоді, як десять років тому тут закінчилася громадянська війна.

Влада повідомила про арешт 13 осіб у зв’язку з вибухами, що сталися 21 квітня, зокрема, у готелях і церквах у столиці Коломбо й у містах поблизу.

Відповідальності за вибухи на себе поки що ніхто не взяв.

Влада країни назвала те, що сталося терактами релігійних екстремістів. Вибухи, ймовірно, скоїли смертники.

За даними поліції, серед загиблих – 35 іноземців, зокрема громадяни США, Великої Британії, Китаю, Нідерландів, Португалії.

У МЗС України повідомили, що, за попередніми даними, українських громадян серед жертв вибухів немає.

Комендантську годину, яку на Шрі-Ланці запровадили відразу після вибухів, 22 квітня скасували. Водночас соцмережі в країні, зокрема Facebook і WhatsApp, залишаються заблокованими. Такий крок влада пояснює наміром запобігти поширенню дезінформації і чуток.