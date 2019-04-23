Шрі-Ланка: загиблих уже понад 300, поранених – близько півтисячі

Поліція Шрі-Ланки оновила дані про кількість жертв серії вибухів, що сталися в країні на Великдень за григоріанським календарем. За цим повідомленням, загинули щонайменше 310 людей, близько 500 зазнали поранень.

23 квітня поліція повідомила також, що 40 осіб заарештовані у зв’язку з вибухами в столиці країни Коломбо і навколишніх населених пунктах 21 квітня. Раніше йшлося про 24 затриманих.

Президент Шрі-Ланки Маїтріпала Сірісена оголосив надзвичайний стан у країні, дія цього режиму розпочалася опівночі 23 квітня. Це надає повноваження поліції і військовим затримувати і допитувати підозрюваних без рішення суду. В офісі президента також повідомили, що він проситиме міжнародної підтримки для відстеження можливих іноземних зв’язків нападників.

Наразі ніхто не взяв на себе відповідальності за вибухи 21 квітня. Але в уряді Шрі-Ланки поклали відповідальність за низку вчорашніх вибухів на місцеву радикальну ісламістську групу «Джамаат ат-Таухіт».

Крім того, в уряді повідомили, що поліція мала інформацію про можливі напади на церкви, але не змогла їм запобігти.

В уряді вважають, що три напади на церкви і три напади на готелі були здійснені смертниками.

Напад називають найбільшим проявом насильства на острові відтоді, як десять років тому тут закінчилася громадянська війна.

За даними поліції, серед загиблих – 35 іноземців, зокрема громадяни США, Великої Британії, Китаю, Нідерландів, Португалії.

У МЗС України повідомили, що, за попередніми даними, українських громадян серед жертв вибухів немає.