Шрі-Ланка: число загиблих перевищило 350

Кількість загиблих в результаті терактів, що сталися на Шрі-Ланці, сягнула 359 людей, повідомляє поліція країни.

21 квітня на Шрі-Ланці сталися вісім вибухів. Три з них пролунали в католицьких церквах під час великодніх богослужінь, інші - в готелях.

Відповідальність за теракти взяло на себе угруповання «Ісламська держава».

Влада Шрі-Ланки вважає, що вибухи влаштували учасники двох місцевих ісламістських угруповань, і припускає, що таким чином вони мстилися за напад ультраправого активіста на мечеті в Новій Зеландії, в результаті якого загинули 50 людей.