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24 Квітень 2019, Київ 09:01
Новини | Міжнародні

Шрі-Ланка: число загиблих перевищило 350

Наслідки вибуху в церкві в місті Неґомбо, 22 квітня 2019 року

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Кількість загиблих в результаті терактів, що сталися на Шрі-Ланці, сягнула 359 людей, повідомляє поліція країни.

21 квітня на Шрі-Ланці сталися вісім вибухів. Три з них пролунали в католицьких церквах під час великодніх богослужінь, інші - в готелях.

Відповідальність за теракти взяло на себе угруповання «Ісламська держава».

Вибухи у трьох церквах і трьох готелях на Шрі-Ланці сталися вранці 21 квітня, під час святкування Великодня
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«Ісламська держава» взяла відповідальність за вибухи на Шрі-Ланці

Влада Шрі-Ланки вважає, що вибухи влаштували учасники двох місцевих ісламістських угруповань, і припускає, що таким чином вони мстилися за напад ультраправого активіста на мечеті в Новій Зеландії, в результаті якого загинули 50 людей.

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