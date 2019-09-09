На Шрі-Ланці щонайменше 17 осіб зазнали травм і поранень, коли два храмові слони, які брали участь в урочистій процесії, несподівано розлютилися і напали на людей у столиці країни Котте. Цими вихідними в місті проходило барвисте релігійне свято Есала Перагера. Десятки танцюристів, музикантів і прикрашені слони почали ходу від храму Будди в центрі міста: це видовище традиційно приваблює безліч паломників і туристів. Раптом дві тварини перестали слухатися своїх погоничів і кинулися на юрбу. Серед тих, хто потрапив слонам під ноги, опинилися і самі учасники процесії. Як повідомляє місцева преса, всі потерпілі госпіталізовані. (Відео Reuters)