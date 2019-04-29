Шрі-Ланка: після вибухів влада заборонила носити одяг, який закриває обличчя

Влада Шрі-Ланки заборонила носити одяг, який закриває обличчя. Відповідна заборона запроваджена після вибухів, які забрали життя понад 250 людей.

Закон набуває чинності 29 квітня. Рішення ухвалили за пропозицією уряду. За порадою прем’єра Раніла Вікремесінге обмежувальні заходи відкладали для консультацій з ісламськими священиками.

21 квітня на Шрі-Ланці сталися вісім вибухів. Три з них пролунали в католицьких церквах під час великодніх богослужінь, інші – у готелях. За уточненими даними влади, внаслідок нападів загинули понад 250 людей.

Відповідальність за теракти взяло на себе угруповання «Ісламська держава».