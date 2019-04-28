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28 Квітень 2019, Київ 19:45
Новини | Міжнародні

Шрі-Ланка: батько та двоє братів ймовірного організатора вибухів загинули під час рейду поліції

Солдати біля храму святого Антонія в Коломбо, Шрі-Ланка, 25 квітня 2019 року

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Батько та двоє братів Заграна Хашіма, ймовірного організатора вибухів на Шрі-Ланці, загинули під час рейду поліції на Шрі-Ланці.

Зайні і Рілван Хашім та їхній батько Магомед Хашім були серед 15 загиблих під час перестрілки, яка відбулася після штурму силовиками їхнього прихистку на сході країни два дні.

21 квітня на Шрі-Ланці сталися вісім вибухів. Три з них пролунали в католицьких церквах під час великодніх богослужінь, інші – у готелях. За уточненими даними влади, внаслідок нападів загинули понад 250 людей.

Відповідальність за теракти взяло на себе угруповання «Ісламська держава».

Влада Шрі-Ланки вважає організатором вибухів лідера Заграна Хашіма, який підірвав себе в готелі в столиці країни Коломбо.

«Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за вибухи на Шрі-Ланці – відеосюжет
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«Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за вибухи на Шрі-Ланці – відеосюжет

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