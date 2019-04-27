На Шрі-Ланці внаслідок перестрілки загинули 15 людей

На Шрі-Ланці внаслідок перестрілки в п’ятницю ввечері загинули 16 людей. Про це повідомляє агентство Reuters.

Перестрілка в Сейнтамаруту сталася між військовими та підозрюваними у причетності до ісламістського угруповання. Як заявили в поліції, серед загиблих – троє нападників-смертників.

21 квітня на Шрі-Ланці сталися вісім вибухів. Три з них пролунали в католицьких церквах під час великодніх богослужінь, інші – в готелях. За даними влади, внаслідок нападів загинули 253 людини.

Відповідальність за теракти взяло на себе угруповання «Ісламська держава».

Влада Шрі-Ланки вважає, що вибухи влаштували учасники двох місцевих ісламістських угруповань, і припускає, що таким чином вони мстилися за напад ультраправого активіста на мечеті в Новій Зеландії, в результаті якого загинули 50 людей.