Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
28 Квітень 2019, Київ 00:00
Новини | Міжнародні

Влада Шрі-Ланки заборонила два ісламістські угруповання у зв’язку з вибухами у Великдень

security personnel inspects seized items after they raid what believed to be an Islamist safe house in the eastern town of Kalmunai, Sri Lanka

Дивитись коментарі

Президент Шрі-Ланки Майтріпала Сірісена оголосив поза законом дві угруповання, які ймовірно причетні до вибухів 21 квітня. Це рішення він ухвалив у рамках дії надзвичайних повноважень, що набули чинності 23 квітня.

Увечері 27 квітня офіс президента Сірісени оголосив, що угруповання «Національний Таухид Джамаат», відомий також як НТД, та «Джаматеї Міллатху Ібрагім» (ДМІ), будуть заборонені президентським указом.

За словами речника президента Дхармасрі Еканайке, це рішення дозволить уряду конфіскувати все майно, яке належить обом організаціям.

У понеділок місцева влада підтвердила, що ймовірний лідер ісламського екстремістського угруповання-відгалуження НТД підірвав себе в одному з вибухів у кількох церквах та готелях острова минулого тижня.

Місцеві ЗМІ Шрі-Ланки показали відео підозрюваного смертника, який заходив до церкви перед терактом – відео
Embed
Місцеві ЗМІ Шрі-Ланки показали відео підозрюваного смертника, який заходив до церкви перед терактом – відео

No media source currently available

0:00 0:01:04 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Як повідомляє інформаційне агентство Reuters, тривають пошуки лідера НТД Мухаммада Нашима Заграна. За даними агентства, у ході стрілянини, яка сталася раніше 27 квітня, зазнали поранень його мати і донька.

Як повідомили в поліції, правоохоронці затримали близько сотні людей, в тому числі вихідців із Сирії та Єгипту.

21 квітня на Шрі-Ланці сталися вісім вибухів. Три з них пролунали в католицьких церквах під час великодніх богослужінь, інші – в готелях. За даними влади, внаслідок нападів загинули 253 людини.

Відповідальність за теракти взяло на себе угруповання «Ісламська держава».

«Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за вибухи на Шрі-Ланці – відеосюжет
Embed
«Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за вибухи на Шрі-Ланці – відеосюжет

No media source currently available

0:00 0:02:25 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Влада Шрі-Ланки вважає, що вибухи влаштували учасники двох місцевих ісламістських угруповань, і припускає, що таким чином вони мстилися за напад ультраправого активіста на мечеті в Новій Зеландії, в результаті якого загинули 50 людей.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG