Влада Шрі-Ланки заборонила два ісламістські угруповання у зв’язку з вибухами у Великдень

Президент Шрі-Ланки Майтріпала Сірісена оголосив поза законом дві угруповання, які ймовірно причетні до вибухів 21 квітня. Це рішення він ухвалив у рамках дії надзвичайних повноважень, що набули чинності 23 квітня.

Увечері 27 квітня офіс президента Сірісени оголосив, що угруповання «Національний Таухид Джамаат», відомий також як НТД, та «Джаматеї Міллатху Ібрагім» (ДМІ), будуть заборонені президентським указом.

За словами речника президента Дхармасрі Еканайке, це рішення дозволить уряду конфіскувати все майно, яке належить обом організаціям.

У понеділок місцева влада підтвердила, що ймовірний лідер ісламського екстремістського угруповання-відгалуження НТД підірвав себе в одному з вибухів у кількох церквах та готелях острова минулого тижня.

Як повідомляє інформаційне агентство Reuters, тривають пошуки лідера НТД Мухаммада Нашима Заграна. За даними агентства, у ході стрілянини, яка сталася раніше 27 квітня, зазнали поранень його мати і донька.

Як повідомили в поліції, правоохоронці затримали близько сотні людей, в тому числі вихідців із Сирії та Єгипту.

21 квітня на Шрі-Ланці сталися вісім вибухів. Три з них пролунали в католицьких церквах під час великодніх богослужінь, інші – в готелях. За даними влади, внаслідок нападів загинули 253 людини.

Відповідальність за теракти взяло на себе угруповання «Ісламська держава».

Влада Шрі-Ланки вважає, що вибухи влаштували учасники двох місцевих ісламістських угруповань, і припускає, що таким чином вони мстилися за напад ультраправого активіста на мечеті в Новій Зеландії, в результаті якого загинули 50 людей.