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23 Квітень 2019, Київ 14:51
Новини | Політика

Судді, які ухвалили рішення по «Приватбанку», просять ініціювати імпічмент Порошенка

18 квітня Порошенко скликав засідання Ради національної безпеки і оборони про можливі загрози внаслідок визнання незаконною націоналізації «Приватбанку»

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Судді Окружного адміністративного суду Києва, які визнали незаконним рішення про націоналізацію «Приватбанку», просять Вищу раду правосуддя ініціювати процедуру імпічменту чинного президента Петра Порошенка.

Судді заявляють про втручання у їхню діяльність і просять відкрити кримінальне провадження стосовно президента, міністра юстиції Павла Петренка та голови Національного банку України Якова Смолія.

«Керівництво держави, коментуючи їх рішення про визнання незаконною націоналізацію «Приватбанку», зробило заяви, що є прямою погрозою судовій системі України, посяганням на її незалежність та неупередженість», – заявили судді Окружного адміністративного суду Києва.

18 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною націоналізацію «Приватбанку». Після цього Порошенко скликав засідання Ради національної безпеки і оборони про можливі загрози внаслідок визнання незаконною націоналізації «Приватбанку».

У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів «Приватбанку», найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови.

Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155 мільярдів гривень. Як заявили в НБУ, до націоналізації «Приватбанку» завдали збитків щонайменше на 5,5 мільярдів доларів.

Колишній акціонер «Приватбанку» Ігор Коломойський назвав «маячнею» опубліковані Національним банком України дані.

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