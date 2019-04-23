Судді, які ухвалили рішення по «Приватбанку», просять ініціювати імпічмент Порошенка

Судді Окружного адміністративного суду Києва, які визнали незаконним рішення про націоналізацію «Приватбанку», просять Вищу раду правосуддя ініціювати процедуру імпічменту чинного президента Петра Порошенка.

Судді заявляють про втручання у їхню діяльність і просять відкрити кримінальне провадження стосовно президента, міністра юстиції Павла Петренка та голови Національного банку України Якова Смолія.

«Керівництво держави, коментуючи їх рішення про визнання незаконною націоналізацію «Приватбанку», зробило заяви, що є прямою погрозою судовій системі України, посяганням на її незалежність та неупередженість», – заявили судді Окружного адміністративного суду Києва.

18 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною націоналізацію «Приватбанку». Після цього Порошенко скликав засідання Ради національної безпеки і оборони про можливі загрози внаслідок визнання незаконною націоналізації «Приватбанку».

У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів «Приватбанку», найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови.

Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155 мільярдів гривень. Як заявили в НБУ, до націоналізації «Приватбанку» завдали збитків щонайменше на 5,5 мільярдів доларів.

Колишній акціонер «Приватбанку» Ігор Коломойський назвав «маячнею» опубліковані Національним банком України дані.