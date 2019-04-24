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24 Квітень 2019, Київ 13:38
Новини | Політика

Луценко: ГПУ має намір затримати Януковича відразу після приїзду в Україну

Юрій Луценко

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Генеральна прокуратура має намір затримати колишнього президента Віктора Януковича одразу після приїзду в Україну, повідомив у Facebook 24 квітні генпрокурор Юрій Луценко.

«Радий намірам Януковича повернутися в Україну. Тут його чекає не тільки вирок за державну зраду, а і готовий обвинувальний акт щодо організації розстрілів Майдану», – написав Луценко.

Генпрокурор додав, що з нетерпінням очікує приїзду Януковича, після чого його затримає конвой і одягне наручники.

Раніше захист Януковича заявив, що засуджений екс-президент збирається повернутися в Україну після зміни влади.

22 квітня Віктор Янукович (на фото) привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента України
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21 квітня відбувся другий тур виборів президента України. За даними Центральної виборчої комісії, шоумен Володимир Зеленський набрав 73,22% голосів і переміг на виборах президента України. Петро Порошенко отримав 24,45%.

22 квітня Віктор Янукович привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента України. У відповідь штаб Зеленського заявив, що не потребує вітань від Януковича.

Янукович залишив Україну взимку 2014 року після масових розстрілів у центрі Києва під час подій Євромайдану.

Янукович у Криму? | Крим.Реалії
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Янукович у Криму? | Крим.Реалії

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