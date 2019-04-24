Янукович хоче повернутися до України – адвокат

Колишній президент України Віктор Янукович хоче повернутися до України, повідомив російському виданню «Известия» його адвокат Віталій Сердюк.

«Дійсно, наміри повернутися у Віктора Януковича є. І ми над цим працюємо з перших днів боротьби за його права. Обрання [президентом України Володимира] Зеленського жодним чином не впливає на саме бажання Віктора Януковича. Так само як це не впливає на нашу процесуальну роботу: як боролися, так і будемо боротися», – сказав Сердюк.

21 квітня відбувся другий тур виборів президента України. За даними Центральної виборчої комісії, шоумен Володимир Зеленський набрав 73,22% голосів і переміг на виборах президента України. Петро Порошенко отримав 24,45%.

22 квітня Віктор Янукович привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента України. У відповідь штаб Зеленського заявив, що не потребує вітань від Януковича.

Янукович залишив Україну взимку 2014 року після масових розстрілів у центрі Києва під час подій Євромайдану.