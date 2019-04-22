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22 Квітень 2019, Київ 14:25
Новини | Політика

Штаб Зеленського – Януковичу: «обійдемося без ваших вітань»

Згідно з попередніми даними Центральної виборчої комісії, Володимир Зеленський перемагає на виборах президента України, набираючи близько 73% голосів виборців

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У штабі Володимира Зеленського, який, за попередніми даними, здобуває перемогу на виборах президента України, заявили, що не потребують вітань від колишнього президента Віктора Януковича, який втік з України в Росію в 2014 році після розстрілів на Майдані.

«Протягом усієї кампанії команда Зеленського отримувала так звану «підтримку» від російських пропагандистів і колишніх українських чиновників. Ми обійдемося як без цієї підтримки, так і без їхніх привітань», – сказав агентству «Інтерфакс-Україна» представник штабу Зеленського Дмитро Разумков 21 квітня.

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Про те, що колишній президент України Віктор Янукович привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента України, у Facebook повідомив його речник Юрій Кірасір. За словами Януковича, найголовніше завдання Зеленського – принести мир, «об’єднати і помирити український народ».

Згідно з попередніми даними Центральної виборчої комісії, Володимир Зеленський перемагає на виборах президента України, набираючи близько 73% голосів виборців. Чинний голова держави Петро Порошенко здобуває близько 25% голосів.

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ЦВК має встановити остаточні результати виборів до 1 травня 2019 року. Інавгурація новообраного президента повинна відбутися до 3 червня.

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