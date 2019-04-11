На российских телеканалах не умолкает тема выборов президента Украины. Все чаще от российских пропагандистов можно услышать позитивные комментарии в адрес Владимира Зеленского, и негативные – в сторону действующего президента Украины Петра Порошенко. Кто и зачем поддерживает Владимира Зеленского в России? Почему агитирует голосовать за него? И почему Зеленскому не верят в ОРДЛО?

В общественном совете Министерства культуры России не видят причин отказываться в финансировании фильмов компаний, которые связаны с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским. Об этом в интервью радиостанции «Говорит Москва» рассказал заместитель председателя общественного совета Минкульта России Павел Пожигайло. Он отметил, если человек ничего плохого не сделал для России и его не включили в санкционный список, то зачем ему запрещать снимать. Кроме того, Пожигайло сказал, что деятельность Зеленского полезна для России.

«Я видел его ролик про похороны Порошенко. По-моему, ему наоборот надо дать орден дружбы. Понятно, что они все там меняют свои позиции, но мне кажется, на сегодняшний момент деятельность Зеленского полезна для России, потому что он топит Порошенко, который действительно русофоб», – отметил Павел Пожигайло.

Выскаывается в поддержку Владимира Зеленского и лидер российской партии ЛДПР Владимир Жириновский, который уже неоднократно негативно отзывался про Украину и украинский народ, а также призывал к войне с соседним государством. К примеру, в программе «60 минут» от 11 января 2018 года.

«Там остаётся Зеленский. Имя его мне нравится. Если будет Зеленский, тогда признаем выборы. Главное, чтобы никакого Порошенко, если будет Тимошенко, тоже не признаем. Только один Зеленский, молодой и честный», – говорит Владимир Жириновский.

Владимиру Зеленскому нужно молчать, уверен член Совфеда (Совет федерации Федерального собрания) России Олег Морозов. Об этом он заявил 2 апреля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале

«Если он будет умно молчать три оставшиеся недели, то его шансы высоки. Если он будет произносить слова относительно своей программы действий, то это политический цугцванг, потому что он сам плохо знает, что он собирается делать», – отметил Морозов.

Депутат Госдумы России, бывший российский прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что ей нравится кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский.

«Он замечательный режиссер, замечательный актер. Я очень люблю его сериал «Сваты». Мы с ребенком постоянно смотрели, когда на улицах Киева был Майдан… Мы сутки через двое дежурили, и вот в те сутки, когда удавалось находиться дома, то под домом кричат эти «майданутые», и спать невозможно – кастрюли гремят, костры горят, чаек кипит, дым летит… Я включала «Сваты» в ноутбуке и под эту музыку, и разговоры, я успокаивалась. Его фильм «Слуга народа» – это не просто фильм. Представляете, за сколько времени они запланировали, чтобы повлиять на умы людей? Но только люди перепутали: жизнь – это не художественный фильм», – сказала Поклонская.​

Оценил творчество Зеленского и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом он рассказал журналистам перед пресс-конференцией президентов России Владимира Путина и Казахстана Касыма-Жомарта Токаева.

«Я не знаком (с Владимиром Зеленским – ред.). Я наслаждаюсь его искусством по телевизору, в сериалах и фильмах, но так не знаком», – отметил Сергей Лавров.

Российские актеры Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин, которые известны своей активной поддержкой группировок «Л/ДНР» и аннексии Крыма, также записали несколько видео, в котором поддержали кандидата в президенты Украины, а также коллегу по киноцеху Владимира Зеленского.

– Если он выиграет…

– То будет нам должен.

– Слава Украине!

– Крым наш!

В конце актеры выпивают содержимое стаканов, обнимаются и выкрикивают: «Только Зеленский!»



В свою очередь Зеленский назвал Пореченкова и Охлобыстина «идиотами» и предположил, что возможно видео проплачено. Российские актеры на такие заявления обиделись, признавшись, что на самом деле шутили и никакой политической агитации не вели, а Пореченков заявил, что у Зеленского проблемы с юмором.

Что говорят главные пропагандисты российского телевидения?

– Думай-Те.

– Круто!

– Красавец!

– Давайте переведем для тех, кто не понял украинский.

– Не плачьте, не плачьте, все хорошо будет на Украине.

Это реакция в студии российской пропагандистской программы «60 минут» на ролик Владимира Зеленского, в котором он приглашает Петра Порошенко на дебаты.

В другой российской программе «Привет, Андрей», ведущим которой является Андрей Малахов, гостями стали актеры, музыкальные критики и прочая телетусовка, которая рассказывала, в каких она дружеских связях с Зеленским, а также хвалили юмориста, что он будет отличным президентом Украины и даже поблагодарили президента КВН Александра Маслякова за такого будущего президента Украины.

Так грузинский и российский журналист Отар Кушанашвили отметил, что он бы немедленно проголосовал за Зеленского.

«Зеленский приходит к власти и зовет двух своих корефанов: Саакашвили и Кушанашвили. И страна развалилась!». До этого Кушанашвили, который даже в российской телетусовке имеет репутацию мерзавца, рассказывает, как он 5 лет работал с Зеленским и полгода жил у него дома», – рассказал Кушанашвили.

Не обошлось без симпатии и со стороны главного российского пропагандиста Дмитрия Киселева. Он провел параллель между карьерой Зеленского и президентом Гватемалы Джимми Моралеса, президентом США Рональдом Рейганом, губернатором Калифорнии Арнольдом Шварцнеггером, президентом Чехии Вацлавом Гавелом, а также позитивно отозвался о сериале «Слуга народа».

Как Москва комментирует предложения Зеленского?

Напомним, что Владимир Зеленский отмечал, чтобы прекратить войну, он готов вести переговоры с Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что они открыты для диалога «по проблемным вопросам», но вопрос войны на Донбассе обсуждать надо не с Россией, так как «она не является участницей конфликта».

«Путин всегда открыт для диалога, за исключением ситуаций, когда этот диалог пытаются обрамить различными провокациями, разукрасить диверсиями и так далее. В этом случае реакция Путина весьма четкая, недвусмысленная и решительная. Но при этом президент Путин всегда был и остается сторонником диалога для решения тех проблем, которые стоят на повестке дня», – цитирует Дмитрия Пескова ТАСС.

Что говорят экс и действующие представители группировок «ЛДНР»?

Павел Губарев – экс-глава группировки «ДНР» считает, что Зеленский победит во втором туре.

А вот в группировке «ЛНР» считают, что им не о чем будет общаться с Владимиром Зеленским. Такого мнения придерживается так называемый «глава МИД» группировки «ЛНР» Владислав Дейнего. А в программе «60 минут» от 8 апреля он назвал все решения Зеленского по Донбассу предвыборной игрой.

«Это война, мы воюем с Донбассом, но в этой войне мы будем использовать самые разные тезисы, и пенсии надо платить». То есть пенсии – это тезис, это элемент игры, которую он будет использовать для привлечения избирателей», – отметил Дейнего.

Стоит отметить, что не все российские вышеперечисленные дипломаты и эксперты прям агитируют голосовать за Зеленского, скорее, они выступают против Порошенко, соответсвенно положительно высказываются о «новом лице».