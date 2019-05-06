Радіо Свобода Daily: Зеленський наполягає на інавгурації 19 травня, а йому пояснюють, що це за день

Інавгурація

4 травня відбулася зустріч новообраного президента України Володимира Зеленського з керівництвом Верховної Ради і представниками парламентських фракцій. Головною темою зустрічі було проведення консультацій щодо дати інавгурації. Зеленський наполягає на інавгурації 19 травня.

Як зазначила заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко, парламент вирішуватиме це питання на засіданні 14 травня.

Голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В'ятрович заявив, що на 19 травня цього року припадає День пам'яті жертв політичних репресій. «Це траурний день, в який проводяться жалобні заходи по всій Україні, обмежено розважальні заходи та розважальне мовлення на ТБ. Комік Володимир Зеленський дозволяв собі жарти над Голодомором, президент Володимир Зеленський не має права на глум над пам’яттю про мільйони жертв репресій», – зазначив В'ятрович.

А віце-прем’єр-міністр України В’ячеслав Кириленко заявив, що запропонована Зеленським дата інавгурації 19 травня означає, що він хоче дострокових виборів парламенту.

Тепер кілька коротких новин:

Папа Римський Франциск запросив на 5-6 липня 2019 року до Рима главу Української греко-католицької церкви Святослава (Шевчука), членів постійного синоду та митрополитів УКГЦ, щоб провести спільну робочу зустріч разом з ним та Ватиканською курією «у складній та делікатній ситуації, в якій перебуває Україна».

У Росії з 5 травня вступили в силу правила ідентифікації користувачів месенджерів. Тепер, щоб користуватися сервісом, треба підтвердити номер телефону.

Міністр охорони здоров’я Німеччини Єнс Шпан запропонував штрафувати батьків, які відмовляються вакцинувати своїх дітей від кору.

Потрібно скасувати вихідний день 9 травня​ –​ історик

В Україні варто скасувати вихідний день 9 травня і відзначати перемогу над нацизмом 8-го числа, як і в більшості держав антигітлерівської коаліції. Про це заявив Радіо Свобода історик Кирило Галушко – засновник проекту «LikБез», що спростовує міфи російської пропаганди щодо України. Він наголосив: внесок України у перемогу є величезним. Оцінюючи декомунізацію, Галушко зауважив, що це – не заміна Леніна на Бандеру. Іноді прості люди – медики, науковці тощо – є у певному місті кращими, щоб їхніми іменами називали вулиці та площі. Стосовно ж Бандери історик вважає, що при всій його неоднозначності, ініціювали Другу світову війну й були спочатку союзниками Сталін і Гітлер. Повне інтерв'ю читайте тут.

​Війна пісень

У німецькому Штутгарті вийшла англійською мовою книга А War of Songs («Війна пісень»). Це перша спроба осмислити феномен відображення Революції гідності 2014 року і конфлікту між Росією і Україною в популярній музиці. Над книгою працював міжнародний колектив дослідників: Арве Гансен, Андрій Рогачевський, Інгвар Стейнхольт і Девід-Еміль Вікстрьом. У книзі цитуються матеріали Радіо Свобода, а передмову написав ведучий програми «Музика на Свободі» Артемій Троїцький (Російська редакція Радіо Свобода).

Битва бургерів

Людство любить м’ясо – з цим важко сперечатися. Яловичина була невід’ємною частиною харчування у багатьох частинах світу протягом тисячоліть. І ось у 21-му столітті провідні заклади швидкого харчування вирішили, що настав час придушити голод бургером, в якому основний інгредієнт – тобто котлета – не міститиме жодного граму м’яса. Якщо ви вже розхвилювалися, розробники заспокоюють: обіцяють, що котлети такі ж самі на смак і такі ж поживні. Більше про них за лінком.

Дбайте про своє здоров’я!

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