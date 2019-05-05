У Німеччині пропонують штрафувати батьків за відмову від вакцинації дітей проти кору

Міністр охорони здоров’я Німеччини Єнс Шпан запропонував штрафувати батьків, які відмовляються вакцинувати своїх дітей від кору. Він заявив про це у коментарі газеті Bild am Sonntag.

За словами Шпана, він розробив законопроект, яким пропонує штрафувати тих, хто не зробив щеплення, на 2,5 тисячі євро, а також не допускати дітей, в яких немає щеплення від кору, до дитячих садків.

«Ми хочемо захистити всіх дітей від зараження кором», – сказав міністр. Він додав, що батьки, чиї діти вже ходять до дитсадків і шкіл, а також ті, хто лише збирається туди, повинні будуть надати сертифікат про проходження вакцинації або документ, що засвідчує її неможливість через медичні причини.

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За оцінками Інституту Роберта Коха, від кору в Німеччині щеплені 93% дітей. Шпан хоче, щоб таких було щонайменше 95%, щоб зупинити поширення хвороби.

За перші 10 тижнів 2019 року в Німеччині повідомили про 203 випадки кору.

За даними МОЗ, в Україні від початку року на кір захворіли понад 43 тисячі людей. За даними Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), Україна очолила десятку країн, де у 2018 році було зареєстровано найбільшу кількість випадків захворювання на кір.

Кір – надзвичайно заразне інфекційне захворювання, що передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом, тобто під час чхання, кашлю або розмови хворого. Вірус кору може жити в повітрі й на поверхнях до двох годин після того, як хвора людина залишила приміщення.

Дев’ять із десяти невакцинованих людей, що контактують із хворим, будуть заражені. Захворювання на кір може мати тяжкий перебіг і призвести до серйозних ускладнень – пневмонії, вушної інфекції, запалення мозку (енцефаліту), а також до інвалідності та смерті.

Специфічного лікування від кору немає. Єдиний спосіб запобігти ускладненням і смерті від кору – вакцинація.