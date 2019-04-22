З початку року на кір захворіли майже 42 тисячі українців

В Україні з початку року на кір захворіли 41640 людей, зокрема 22369 дітей. Про це повідомляє Центр громадського здоров’я.

З 12 по 18 квітня на кір захворіла 2141 людина, з них дітей – 1035.

За звітний тиждень найбільше нових випадків кору зареєстровано в Харківській (290 хворих, з них 74 дитини), Тернопільській (219/162), Київській (187/71), Львівській (161/120) областях та в Києві (170/82).

Кір – надзвичайно заразне інфекційне захворювання, що передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом, тобто під час чхання, кашлю або розмови хворого. Вірус кору може жити в повітрі й на поверхнях до двох годин після того, як хвора людина залишила приміщення.

Специфічного лікування від кору немає. Єдиний спосіб запобігти ускладненням і смерті від кору – вакцинація.