У Краматорську на Донеччині госпіталізували 24 хворих на кір – Куць

У Краматорську із підтвердженим діагнозом «кір» до лікарень потрапили четверо дітей та 20 дорослих, повідомив у Facebook голова Донецької військово-цивільної адміністрації Олександр Куць.

«У маленьких пацієнтів стан середнього ступеня, ще одна дитина з підтвердженим діагнозом відпущена додому, оскільки хвороба протікає у легкій формі», – мовиться у повідомленні.

За інформацією Куця, усі інфіковані діти – віком від 7 до 17 років, навчаються у різних школах Краматорська.

«Перевіривши їхні навчальні заклади, медики з’ясували, що в них навчається 78 дітей, яким не зроблене щеплення від кору. Зателефонували батькам, рекомендували не легковажити здоров’ям дітей та зробити щеплення. Зараз перевіряється решта міських навчальних закладів, щоб зробити щеплення усім, кому належить. Вакцина у наявності є», – зазначив Олександр Куць.

За словами голови адміністрації, медики готові до будь-якого розвитку подій, а лікарні – приймати хворих будь-якого віку.

За даними МОЗ, загалом в Україні минулого тижня на кір захворіли 2 279 людей – 1204 дорослих та 1 075 дітей, а за весь період з початку спалаху хвороби восени 2017 року – близько 100 тисяч людей.

Кір – надзвичайно заразне інфекційне захворювання, що передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом, тобто під час чхання, кашлю або розмови хворого. Вірус кору може жити в повітрі й на поверхнях до двох годин після того, як хвора людина залишила приміщення.

Специфічного лікування від кору немає. Єдиний спосіб запобігти ускладненням і смерті від кору – вакцинація.