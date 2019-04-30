За тиждень на кір захворіли 2 175 людей, одна дитина померла – МОЗ

Протягом 17 тижня 2019 року кір в Україні діагностували 2 175 людям, повідомляють у Міністерстві охорони здоров’я. З них 1 108 дорослі і 1 067 – діти.

«Із 18 до 25 квітня найбільше нових випадків кору зареєстровано у Харківській області (311 хворих: 227 дорослих і 84 дитини), місті Київ (229 хворих: 111 дорослих і 118 дітей), Тернопільській (206: 73 дорослих і 133 дитини), Хмельницькій (191: 96 дорослих і 95 дітей), Київській (165: 84 дорослих і 81 дитина) областях», – йдеться в заяві міністерства.

Як додають у МОЗ, протягом звітного тижня померла 12-річна дитина, яка мала протипоказання до щеплень, відтак не була вакцинована.

Читайте також: Кір наступає. Через небезпечний вірус у Донецькій області закрили пологовий будинок (рос.)

«Захистити таких людей можливо лише колективним імунітетом. Загалом з початку спалаху на кір захворіло більше 100 тисяч людей, 37 з яких померло», – йдеться в заяві.

У міністерстві закликають українців робити щеплення. За даними уряду, всі регіони забезпечені вакцинами від кору.

Кір – заразне інфекційне захворювання, що передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом, тобто під час чхання, кашлю або розмови хворого. Вірус кору може жити в повітрі й на поверхнях до двох годин після того, як хвора людина залишила приміщення.

Специфічного лікування від кору немає. Єдиний спосіб запобігти ускладненням і смерті від кору – вакцинація.