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Родильный дом в Дружковке закрыли из-за вируса кори. У одной из пациенток диагностировали опасное заболевание. Всех женщин с новорожденными детьми выписали, они находятся под наблюдением инфекционистов и семейных врачей. Новых пациенток направляют в соседний Краматорск. Но и здесь не намного безопаснее. В городе почти 60 взрослых и детей заболели корью. В городе развернули кампанию по массовой вакцинации населения.

О том, что пациентка больна корью, в родильном отделении Дружковской горбольницы узнали спустя несколько дней после появления здесь женщины. Врачи говорят, что однозначные симптомы этого заболевания проявляются не сразу. Лишь на пятый день заметна сыпь и высокая температура. Когда диагноз корь подтвердился, беременную перевели в инфекционное отделение, а всех остальных пациенток выписали.

«Мы ее вели в специальной палате, как положено. С отдельным санузлом, с отдельным индивидуальным постом персонала. Когда появилась сыпь, ее осмотрел инфекционист, и женщину перевели уже в специальное боксированное отделение для лечения капельных инфекций», – рассказывает заместитель главврача Дружковской центральной городской клинической больницы Ольга Куницкая.

Родильное отделение закрыли на карантин. Там идет комплексная уборка и полное обеззараживание помещений. На это время новых пациенток отправляют в Краматорск. Хотя в этом городе специалисты фиксируют десятки случаев заболевания корью. По информации специалистов, уже 56 горожан подверглись атаке вируса. Впрочем, говорить об эпидемии пока рано, утверждают специалисты.

Проводим все необходимые противоэпидемические мероприятия

«У нас зарегистрировано 56 случаев заболевания корью. Много это? Конечно, много. Говорим ли мы об эпидемии? Нет, об эпидемии мы не говорим. Мы говорим сейчас о высоком уровне заболеваемости в нашем городе. Проводим все необходимые противоэпидемические мероприятия, чтобы упредить распространение этой инфекции среди населения», – говорит заведующая отделением эпидемиологических исследований Краматорского лабораторного центра Маргарита Пономаренко.

Корь, говорят, инфекционисты – преимущественно детское заболевание, однако если взрослый человек утратил иммунитет и заразился этим вирусом, то последствия могут быть крайне тяжелыми.

Коревая пневмония является основной причиной смертности от кори

«Самое главное, неприятное осложнение, которое может возникнуть, это пневмония. Так называемая, коревая пневмония является основной причиной смертности от кори. Поэтому самое важное – это вовремя обращаться к врачу. Корь опасна не только для детей, опасна она и для взрослых. Взрослые детскими инфекциями болеют тяжело. Известны случаи тяжелого перенесения ветряной оспы, например во взрослом возрасте, тяжело в возрасте протекает краснуха и даже скарлатина», – предупреждает детский областной инфекционист Дмитрий Яковенко.

По информации Донецкой облгосадминистрации, почти 650 жителей области заболели корью, из них 254 ребенка. Врачи настаивают: самый эффективный способ защититься от кори – вакцина. Ее в городе достаточно, она бесплатная, и ее вкалывают детям дважды: в год и в шесть лет. Взрослые могут проверить свой иммунитет и тоже получить вакцину. Для этого необходимо обратиться к своему семейному врачу за направлением в лабораторию.

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​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)