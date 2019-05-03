Кір у світі: термінові щеплення, зростання кількості смертей та високі показники захворюваності вперше за десятки років

Із початку року в Україні на кір захворіли понад 43 тисячі людей. Про це повідомляє Центр громадського здоров’я станом на 30 квітня 2019 року. За даними Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), Україна очолила десятку країн, де у 2018 році було зареєстровано найбільшу кількість випадків захворювання на кір. Чи дійсно спалах цієї хвороби охопив тільки Україну? Що відбувається у світі та як на зафіксовані випадки реагують в інших країнах?

У своєму звіті, оприлюдненому 1 березня, Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) вказує, що минулого року 98 країн світу повідомили: кількість зафіксованих випадків кору в них була більшою, ніж 2017 року. На першому місці – Україна, де протягом 2018 року зафіксовано понад 35 тисяч випадків захворювання на кір.

Філіппіни: щеплення у терміновому порядку

На другому місці – Філіппіни з показником понад 13 тисяч. З початку цього року, як повідомляє видання УНН з посиланням на МОЗ Філіппін, в цій острівній державі зафіксували понад 31 тисячу випадків захворювання на кір, а також 415 смертей внаслідок хвороби.

Урядом Філіппін у терміновому порядку було вжито заходів щодо вакцинації дітей відповідних вікових груп. Наразі 93% дітей віком до 5 років зробили необхідне щеплення. Проте відсоток щеплених дітей віком від 5 років залишається низьким, як і раніше. Так, середній рівень вакцинації від кору на Філіппінах – не більше ніж 60%, а в деяких районах – не перевищує 30%. МОЗ Філіппін передбачає, що населення боїться ін'єкцій після того, як у 2017 році вакцина проти гарячки денге виявилася небезпечною для здоров’я, інформує Aljazeera.

Бразилія: вперше за 2 роки стикається з кором

І завершує трійку лідерів антирекорду Бразилія. У цій країні у 2017 році не було жодного випадку кору, а вже у 2018-му захворіло понад 10 тисяч людей. Проте торік впродовж серпня-вересня уряд провів кампанії з вакцинації від поліомієліту та кору більше ніж 11 мільйонів дітей віком до 5 років.

Висока кількість хворих спостерігається також в Ємені, Венесуелі, Сербії, Мадагаскарі, Судані, Таїланді та Франції.

Так, наприклад, на Мадагаскарі протягом чотирьох місяців 2019 року від кору померло щонайменше 922 дитини, незважаючи на проведену програму екстреної вакцинації. У квітні загальна кількість хворих на кір на Мадагаскарі становила близько 66 тисяч осіб, за даними ВООЗ, також там найбільший рівень недоїдання у всій Африці – 47%, що є ще одним фактором ризику для серйозних наслідків хвороби та зростання смертності.

Європа: проти вакцин з релігійних міркувань та непоінформованість

Кількість хворих на кір у Європі у 2018 році сягнула понад 82 тисячі людей – це найвищий показник десятиліття, йдеться у звіті Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) для Європейського регіону. Загалом на континенті від кору загинуло 72 людини, з них 16 – в Україні. Друге місце в Європі із захворюваності на кір після України посідає Сербія. Тут 5076 людей занедужали на цю хворобу, 15 випадків летальних.

На третьому місці – Ізраїль, де на кір захворіло понад 2900 людей. В Ізраїлі ультраортодоксальні євреї виступають проти щеплень з релігійних міркувань. За інформацією The New York Times, спалах кору розпочався у вересні 2018 року, коли паломники-хасиди повернулися з України. Щороку десятки тисяч паломників їдуть в Умань на Черкащині святкувати юдейський новий рік. Торік дата припала на початок вересня, і через кілька тижнів хворобу зафіксували в Ізраїлі. За оцінками МОЗ Ізраїлю, 45 тисяч дітей ще не отримали потрібного щеплення, саме тому в дні Песах у всіх відділеннях для немовлят можна було зробити необхідне щеплення.

У Франції та Італії, які посіли четверте та п’яте місця за кількістю хворих, спалах кору змусив розширити вимоги щодо штрафів та обмеження відвідуваності шкіл. Наприклад, в Італії – батьків можуть оштрафувати на суму до 500 євро, якщо вони відправлятимуть своїх невакцинованих дітей до школи.

А що в сусідніх державах?

За весь 2018 рік у Польщі на кір захворіли 339 осіб, більшість із них – у листопаді та грудні. За словами головного санітарного інспектора Ярослава Пінкаса, захворювання було завезене з-за кордону, адже у Польщі вакциновано понад 95% населення. Тут навіть збиралися заборонити в'їзд тим іноземцям, які не мають довідки про щеплення. На початку 2019 року в Польщі було зафіксовано 380 випадків.

У Словаччині у 2018 році захворіло 572 людини. Такого спалаху тут не було вже 20 років. У 1998 році у Словаччині зафіксували 546 пацієнтів із кором. Пізніше ситуацію вдалося взяти під контроль. У 2017 році було вже 6 випадків кору. Такі дані представляє інформаційний портал Служби публічного здоров’я. За словами словацьких лікарів, вони неодноразово звертали увагу на факт, що зменшується кількість щеплених дітей, у зв’язку з чим зростає ризик захворювання на кір та інші заразні хвороби, від яких потрібно проводити щеплення.

В Угорщині зафіксовано 14 випадків захворювання на кір за 2018 рік. У квітні цього року Конституційний суд Угорщини дозволив тимчасово забирати дітей від батьків, якщо вони не згодні з необґрунтованих причин на обов’язкову вакцинацію. Тож тепер Служби захисту дітей мають право перевіряти такі сім'ї і, побачивши загрозу, вилучати дітей із сім'ї.

Саме з Румунії, за словами виконувачки обов'язків міністра охорони здоров'я Уляни Супрун, прийшов до України кір. В обох державах, за її словами, є проблема з рівнем вакцинації.

За інформацією ЮНІСЕФ, з 2000 року показники охоплення імунізацією в Румунії значно знизилися. У 2017 році тільки 75% дітей отримали дві дози вакцини MMR – комбінованої вакцини проти кору, епідемічного паротиту та краснухи. Цей показник набагато нижчий за рекомендовані 95%, необхідні для захисту всіх дітей. У результаті низьких показників охоплення імунізацією в Румунії стався спалах кору. У 2016 році ним захворіли понад 15 тисяч осіб, з яких 59 померли. Більшість із них – діти.

У Молдові протягом трьох років поспіль не реєструвалося жодного випадку захворювання на кір, проте в 2018 році влада виявила 340 випадків зараження вірусом. У 15 випадках вірус завезли на територію Молдови з сусідніх Румунії та України, стверджують у МОЗ Молдови.

У Білорусі у 2018 році медики зафіксували 254 випадки захворювання на кір, а з початку 2019 року – вже 45 випадків. З них 24 випадки завезені, решта – пов'язані з ними.

У Росії у 2017 році було зафіксовано 700 випадків інфікування вірусом кору, а вже за рік ця цифра збільшилася втричі.

А що в США?

З початку року лікарі зафіксували понад півтисячі випадків зараження хворобою, яку вважали подоланою на території Сполучених Штатів Америки. Це найгірша ситуація за останні майже 30 років. 9 квітня 2019 року влада Нью-Йорка оголосила в окремих районах міста надзвичайний стан у галузі охорони здоров’я через спалах кору.

Як інформує «Голос Америки», один з епіцентрів поширення кору – у Нью-Йорку, де живе значна кількість ортодоксальних євреїв. Навіть попри обов’язкову масову вакцинацію, там продовжують виявляти нові випадки зараження. Влада міста оголосила обов’язкове щеплення, за відмову обіцяють тисячу доларів штрафу. Однак п’ятеро місцевих родин ультраортодоксальних євреїв оскаржують наказ влади міста в суді. Уряд країни закликає релігійних лідерів вплинути на своїх прихожан заради безпеки інших.

Експерти підозрюють, що до США кір потрапив з України, як і в Ізраїль – хворобу перенесли ультраортодоксальні євреї, які їздили до Умані, щоб побувати на могилі засновника брацлавського хасидизму.

Як інформує Euronews, найбільше летальних випадків, особливо серед дітей, зафіксовано у Демократичній Республіці Конго, Ефіопії, Грузії, Казахстані, Киргизії, М'янмі, Судані, Таїланді, на Філіппінах і Мадагаскарі.

Точних даних про смертельні випадки ВООЗ не навела, але говорить про один летальний результат на 10 хворих.