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05 Травень 2019, Київ 12:05
Новини | Міжнародні

У Росії почали діяти нові правила користування месенджерами

На акції протесту на захист Telegram, Москва, Росія, 30 квітня 2018 року

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У Росії з 5 травня вступили в силу правила ідентифікації користувачів месенджерів. Тепер, щоб користуватися сервісом, треба підтвердити номер телефону.

Для цього месенджер буде направляти стільниковому оператору запит, щоб дізнатися, чи є абонент у базі даних. На відповідь у оператора буде до 20 хвилин.

Якщо процедура ідентифікації пройшла успішно, в базу даних стільникових операторів внесуть інформацію про те, в якому саме додатку переписується їхній клієнт. Месенджер також присвоїть користувачеві унікальний код.

Якщо телефонного номера в базі стільникового оператора немає, месенджер повинен заборонити користувачеві відправляти повідомлення.

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Представники так званої «великої четвірки» мобільних операторів – МТС, Білайн, Мегафон, Tele2 – вже заявили, що готові виконувати нові вимоги. Представники Facebook Messenger, Whats App, Instagram і Viber ситуацію поки що не коментують.

Документ про нові правила ідентифікації користувачів месенджерів у кінці минулого року підписав голова уряду Росії Дмитро Медведєв. Перед тим російська влада намагалася заблокувати месенджер Telegram, заявляючи, зокрема, про терористичну загрозу з боку сервісу.

Сотні людей у Москві вийшли на марш проти цензури в інтернеті (відео)
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Сотні людей у Москві вийшли на марш проти цензури в інтернеті (відео)

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