Cуд у Москві оштрафував Twitter за відмову зберігати дані користувачів в Росії

Мировий суддя в Москві оштрафував соціальну мережу Twitter на 3 тисячі рублів за відмову надати «Роскомнагляду» інформацію про збереження даних російських користувачів всередині країни.

Про порушення адміністративного провадження стосовно Twitter і Facebook глава «Роскомнагляду» Олександр Жаров повідомив в середині січня.

У кількох країнах світу існують закони, за якими особисті дані їхніх громадян повинні зберігатися на серверах, фізично розташованих на території країни. Цього є вимагає від інтернет-компаній Росія.

У грудні минулого року регулятор направив соціальним мережам запити про те, чи виконали вони вимоги законодавства. Спочатку «Роскомнагляд» повідомив, що компанії відзвітували про локалізацію баз даних. Пізніше відомство поскаржилося, що від обох компаній прийшли тільки формальні відповіді, в яких не вказано, де зберігається інформація користувачів.

У суді представники Twitter заявляли, що мережа не веде цілеспрямований збір персональних даних і не зобов’язана звітувати перед «Роскомнаглядом».