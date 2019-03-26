Європарламент підтримав суперечливу реформу про копірайт

Європейський парламент 26 березня ухвалив директиву про авторські права в інтернеті.

Після інтенсивних дебатів європарламентарі 348 голосами підтримали реформу. 274 депутати проголосували проти, 36 – утрималися.

28 країн-членів ЄС тепер мають офіційно затвердити нове законодавство, щоб воно набуло чинності.

Багато музикантів і авторів називають нові правила справедливими, але опоненти, в тому числі інтернет-гіганти, такі як Google і Facebook, стверджують, що вони можуть обмежити свободу слова, перешкодити творчості в інтернеті і змусити сайти встановлювати дорогі фільтри.

Одним із ключових моментів конфлікту є відповідальність інтернет-порталів за порушення авторських прав їхніми користувачами, що, як стверджують критики, може привести до того, що великі соцмережі почнуть фільтрувати завантажуваний користувачами контент, щоб перестрахуватися й уникнути можливої відповідальності.

Європейська комісія почала процес зміни 20-річного законодавства про авторське право в ЄС два роки тому.