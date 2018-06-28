Правозахисники заявляють про загрозу свободі інтернету через Росію

Британська правозахисна організація Article 19 заявила про загрозу свободі інтернету через дії Росії. Під документом, оприлюдненим 27 червня на сесії Ради ООН з прав людини в Женеві, поставили свої підписи представники 52 міжнародних і російських правозахисних організацій, в тому числі Amnesty International, Human Rights Watch, «Репортери без кордонів», Московська Гельсінкська група.

Правозахисники наголошують, що в останні шість років Росія створює механізм, який, у разі повної реалізації, не тільки надзвичайно обмежить вільне поширення інформації в інтернеті, але потенційно надасть російській владі доступ до даних особистих комунікацій будь-якої людини в будь-якій точці світу.

Російська влада розширює перелік підстав для блокування ресурсів, у тому числі без рішень суду, а користувачі інтернету піддаються переслідуванню просто за висловлення думки, відзначають автори заяви.

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Зокрема, йдеться про ухвалення «закону Ярової», блокування Telegram, досудове блокування сайтів, а також розгляд законопроектів, які зобов'яжуть інтернет-компанії блокувати недостовірну інформацію і які забороняють анонімність в інтернеті.

Правозахисники закликають ООН вивчити і публічно заперечити дії Росії, «щоб захистити фундаментальні права на свободу вираження поглядів і недоторканність приватного життя як онлайн, так і офлайн».

13 квітня у Росії суд постановив негайно заблокувати Telegram. Таке рішення було ухвалене після того, як месенджер відмовився надати ФСБ Росії ключі шифрування від листування користувачів, пославшись на гарантовану Конституцією таємницю листування. У той же день «Роскомнагляд» вніс месенджер до реєстру заборонених на території Росії сайтів. 16 квітня у Росії за рішенням суду почали блокувати доступ до месенджера Telegram, охопивши мільйони мережевих адрес. Однак месенджер працює далі. Рішення влади привело до протестів.