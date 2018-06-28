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28 Червень 2018, Київ 10:23
Новини | Міжнародні

Правозахисники заявляють про загрозу свободі інтернету через Росію

Акція за вільний інтернет, Іркутськ, Росія, 13 травня 2018 року

Британська правозахисна організація Article 19 заявила про загрозу свободі інтернету через дії Росії. Під документом, оприлюдненим 27 червня на сесії Ради ООН з прав людини в Женеві, поставили свої підписи представники 52 міжнародних і російських правозахисних організацій, в тому числі Amnesty International, Human Rights Watch, «Репортери без кордонів», Московська Гельсінкська група.

Правозахисники наголошують, що в останні шість років Росія створює механізм, який, у разі повної реалізації, не тільки надзвичайно обмежить вільне поширення інформації в інтернеті, але потенційно надасть російській владі доступ до даних особистих комунікацій будь-якої людини в будь-якій точці світу.

Російська влада розширює перелік підстав для блокування ресурсів, у тому числі без рішень суду, а користувачі інтернету піддаються переслідуванню просто за висловлення думки, відзначають автори заяви.

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Зокрема, йдеться про ухвалення «закону Ярової», блокування Telegram, досудове блокування сайтів, а також розгляд законопроектів, які зобов'яжуть інтернет-компанії блокувати недостовірну інформацію і які забороняють анонімність в інтернеті.

Правозахисники закликають ООН вивчити і публічно заперечити дії Росії, «щоб захистити фундаментальні права на свободу вираження поглядів і недоторканність приватного життя як онлайн, так і офлайн».

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13 квітня у Росії суд постановив негайно заблокувати Telegram. Таке рішення було ухвалене після того, як месенджер відмовився надати ФСБ Росії ключі шифрування від листування користувачів, пославшись на гарантовану Конституцією таємницю листування. У той же день «Роскомнагляд» вніс месенджер до реєстру заборонених на території Росії сайтів. 16 квітня у Росії за рішенням суду почали блокувати доступ до месенджера Telegram, охопивши мільйони мережевих адрес. Однак месенджер працює далі. Рішення влади привело до протестів.

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