Близько 30 осіб затримали в столиці Росії після мітингу «За вільний інтернет»

13 травня в Москві біля виходу з місця проведення узгодженого мітингу «За вільний інтернет» поліцейські затримали близько 30 осіб, серед яких були і неповнолітні.

В акції на проспекті Сахарова загалом взяло участь близько двох з половиною тисяч осіб. Організатори з «Партії народної свободи» і «Відкритої Росії» відмовилися надати слово лівим активістам і націоналістам.

Організатори акції назвали її метою «привернути увагу громадськості до обмежень доступу до інтернет-ресурсів та інтернет-інструментів, до кримінальних справ через «лайки і репости», до дій «Роскомнагляду» (органу, що, серед іншого, вирішує, які інтернет-ресурси блокувати в Росії – ред.), які обмежують конституційні права громадян, закликати до відставки голови «Роскомнагляду», до звільнення політв’язнів, репресованих через інтернет-справи».

На перший подібний мітинг «За вільний Інтернет», який відбувся 30 квітня, прийшли 12 тисяч осіб. Організатор тієї акції – член Лібертаріанської партії Михайло Светов – назвав нинішню акцію, що пройшла 13 травня, «провальною». Цю акцію не підтримали ані російський опозиціонер Олексій Навальний, ані засновник месенджера Telegram Павло Дуров, – повідомляє «Бі-бі-сі».

Місяць тому, 13 квітня у Росії суд постановив негайно заблокувати Telegram. Таке рішення було ухвалене після того, як месенджер відмовився надати ФСБ Росії ключі шифрування від листування користувачів, пославшись на гарантовану Конституцією таємницю листування. У той же день «Роскомнагляд» вніс месенджер до реєстру заборонених на території Росії сайтів. 16 квітня у Росії за рішенням суду почали блокувати доступ до месенджера Telegram, охопивши мільйони мережевих адрес. Однак месенджер працює далі.

Засновник Telegram-у Павло Дуров заявляв, що месенджер продовжить працювати з допомогою вбудованих методів обходу блокувань і VPN.