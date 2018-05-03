У Росії не виключають блокування Viber після Telegram

Міністр зв’язку і масових комунікацій Росії Микола Нікіфоров не виключає, що месенджер Viber можуть заблокувати в цій країні, як і Telegram, якщо ФСБ не отримає доступ до ключів шифрування.

«Це питання до Федеральної служби безпеки. Якщо у них будуть проблеми з наданням ключів шифрування, то вони так само можуть звернутися до суду й отримати аналогічне судове рішення», – заявив Нікіфоров 3 травня.

Керівництво Viber поки що не коментувало цієї заяви. Однак раніше вони заявляли, що ще в 2015 році перенесли до Росії всі дані російських користувачів, а саме їхні номери телефонів і нікнейми, і правоохоронні органи мають доступ до цих даних.

У той же час власник месенджера Telegram Павло Дуров відмовився надати ФСБ Росії ключі шифрування повідомлень користувачів. У відповідь «Роскомнагляд» звернувся до суду з позовом про блокування месенджера і отримав дозвіл з 16 квітня почати його блокування.

Оскільки месенджер почав використовувати для обходу блокування сервери американських компаній Amazon і Google, «Роскомнагляд» почав обмежувати до них доступ. Заблокованими опинилися майже 20 мільйонів адрес. При цьому сам Telegram продовжує працювати.

Viber дає можливість безкоштовно дзвонити через інтернет, а також надсилати текстові повідомлення, зображення, відео- й аудіоповідомлення, документи і файли.