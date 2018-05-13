У столиці Росії відбулася акція «за вільний інтернет»

У столиці Росії Москві відбулася акція «за вільний інтернет» на знак протесту проти блокування інтернет- месенджера «Телеґрам» та інших обмежень у мережі.

Акція була узгоджена з владою, але, за повідомленнями, кількадесят її учасників усе ж затримали. Як заявив координатор руху «Лівий фронт» Сергій Удальцов, претензії поліції полягали в тому, що учасники акції виголошували політичні гасла, які «не відповідали тематиці мітингу».

На мітинг зібралися кількасот людей. Організатори акції назвали її метою «привернути увагу громадськості до обмежень доступу до інтернет-ресурсів та інтернет-інструментів, до кримінальних справ через «лайки і репости», до дій «Роскомнагляду» (органу, що, серед іншого, вирішує, які інтернет-ресурси блокувати в Росії – ред.), які обмежують конституційні права громадян, закликати до відставки голови «Роскомнагляду», до звільнення політв’язнів, репресованим через інтернет-справи».

У Росії 13 квітня суд постановив негайно заблокувати Telegram. Таке рішення було ухвалене після того, як месенджер відмовився надати ФСБ Росії ключі шифрування від листування користувачів, пославшись на гарантовану Конституцією таємницю листування. У той же день «Роскомнагляд» вніс месенджер до реєстру заборонених на території Росії сайтів. 16 квітня у Росії за рішенням суду почали блокувати доступ до месенджера Telegram.

Засновник Telegram-у Павло Дуров заявляв, що месенджер продовжить працювати з допомогою вбудованих методів обходу блокувань і VPN.