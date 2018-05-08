Telegram оскаржив рішення Верховного суду щодо наказу ФСБ

Telegram оскаржив рішення Верховного суду Росії, який визнав законною вимогу Федеральної служби безпеки надати ключі для розшифровки повідомлень користувачів. Документ опублікований на сайті міжнародної правозахисної організації «Агора», що представляє інтереси месенджера.

Скарга подана до апеляційної колегії Верховного суду. У ній юристи просять визнати наказ ФСБ від 19 липня 2016 року нечинним, як схвалений уповноваженим органом з перевищенням повноважень і невідповідний п’яти федеральних законів. На думку представників Telegram, наказ ФСБ встановлює позасудовий спосіб отримання контролю за листуванням.

Раніше Верховний суд Росії відхилив позов Telegram до ФСБ. Представники Telegram вимагали визнати наказ спецслужби незаконним і посилалися на Конституцію Росії, яка гарантує таємницю листування. Однак в ФСБ у відповідь заявили, що повідомлення користувачів месенджера нібито не є інформацією, яку охороняє Конституція.

У Росії 13 квітня суд постановив негайно заблокувати Telegram. Таке рішення було ухвалене після того, як месенджер відмовився надати ФСБ Росії ключі шифрування від листування користувачів, пославшись на гарантовану Конституцією таємницю листування. У той же день «Роскомнагляд» вніс месенджер до реєстру заборонених на території Росії сайтів.

16 квітня у Росії за рішенням суду почали блокувати доступ до месенджера Telegram.

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Засновник Telegram Павло Дуров заявляв, що месенджер продовжить працювати з допомогою вбудованих методів обходу блокувань і VPN.​