Росія: Рада Федерації схвалила законопроект про обмеження свободи в інтернеті

Рада Федерації Росії схвалила законопроект, який забороняє використання проксі-серверів, включаючи віртуальну корпоративну мережу. Документ, схвалений 25 липня, також забороняє анонімно посилати телефонні повідомлення.

21 липня цей законопроект схвалила нижня палата російського парламенту, Державна дума.

Тепер документ буде направлений на підпис президенту Росії Володимиру Путіну.

У разі підписання, документ набуде чинності 1 січня 2018 року – за менш ніж 3 місяці до президентських виборів, у яких, як очікують, Володимир Путін таки братиме участь.