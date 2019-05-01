Президент Росії підписав закон про ізоляцію російського інтернету

Президент Росії Володимир Путін підписав закон, неформально названий законом «про ізоляцію російського інтернету» або законом про «суверенний інтернет».

У Кремлі заявляють, що закон має на меті «забезпечити безпечне і стійке функціонування інтернету на території Росії».

Критики кажуть, що суть закону – розширення контролю влади країни над інтернетом, і він призведе до тотальної державної цензури в російському сегменті інтернету. Вони звертають увагу, що закон передбачає розширення наглядових повноважень в інтернеті для російських спецслужб і можливостей для влади контролювати інформацію.

За словами ж влади, йдеться про захисний захід на випадок, якщо США відріжуть Росію від всесвітньої мережі, щоб російський сегмент інтернету міг функціонувати незалежно від решти світу. В такому разі контроль над усім російським сегментом інтернету має перейти до «Роскомнагляду», державної структури, до фактичних функцій якої, зокрема, належить цензура інформації, і цей орган отримає повноваження фільтрувати весь вміст російського інтернету.

Але ще до можливого виникнення такої ситуації інтернет-провайдери будуть зобов’язані спрямовувати весь потік даних через сервери на території Росії.

Більша частина вимог закону має набути чинності з 1 листопада.

Міжнародні правозахисні організації закликали Путіна не підписувати закон. У спільній декларації організацій «Репортери без кордонів» і Human Rights Watch було наголошено, що він порушує європейську Конвенцію з прав людини і пакт ООН про громадянські і політичні права, які підписувала Росія.

Також закон критикувала низка інтернет-компаній, які звертали увагу, наприклад, що технологія, яка розробляється для його виконання, погіршить роботу сервісів, чи що аналізувати весь потік інформації було б надто дорого, так що остаточна вартість проекту буде «космічною».

Автори закону спочатку стверджували, що на його виконання не потрібно додаткових витрат з бюджету, пізніше стали заявляти, що на це піде понад 20 мільярдів рублів (нині це майже 310 мільйонів доларів); тим часом у пресі з’явилася інформація про суму принаймні у 30 мільярдів рублів (понад 460 мільйонів доларів).