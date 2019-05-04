Папа Франциск запросив до Рима перших осіб УГКЦ

Папа Римський Франциск запросив на 5-6 липня 2019 року до Рима главу Української греко-католицької церкви блаженнішого Святослава (Шевчука), членів постійного синоду та митрополитів УКГЦ, щоб провести спільну робочу зустріч разом з ним та Ватиканською курією «у складній та делікатній ситуації, в якій перебуває Україна».

«Цією зустріччю святіший отець бажає висловити свою близькість Українській греко-католицькій церкві, що здійснює душпастирське служіння як на батьківщині, так і в різних місцях світу. Крім того, ця зустріч стане черговою нагодою для поглиблення відомостей про життя та потреби України з метою визначити способи, якими католицька церква, а особливо греко-католицька церква, може дедалі ефективніше посвятитися проповідуванню Євангелія, зробити внесок у підтримку страждаючих та сприяння мирові, в порозумінні, наскільки це можливо, з католицькою церквою латинського обряду та іншими церквами й християнськими спільнотами», – ідеться в комюніке Ватиканського прес-центру, поширеному 4 травня.

Як повідомляє УГКЦ, за словами блаженнішого Святослава, це є добра новина для Української греко-католицької церкви і для всієї України, тому що такий спосіб зустрічей відповідає найвищому рівню уваги з боку римської Апостольської столиці.

За його словами, прецедентів таких зустрічей не було майже ніколи. «Такого типу зустрічі належать до внутрішньої практики Ватиканської курії, коли намагаються зрозуміти, яким чином діяти з приводу тих чи інших подій, обставин чи ситуацій», – сказав глава УГКЦ.

Предстоятель УГКЦ пояснив: коли святіший отець особисто разом з очільниками певних дикастерій (міністерств) Римської курії зустрічається з очільниками тієї чи іншої церкви – це є спосіб опрацювання перспективної стратегії на майбутнє.

Ця стратегія, за його словами, завжди артикулюється навколо трьох пунктів:

підтримка церкви, яку хочеться вислухати й зрозуміти, яким чином святіший отець особисто може діяти, щоби підтримати таку церкву; належне скріплення цієї церкви; органічний розвиток УГКЦ відповідно до тих викликів, якими сьогодні живе українська церква в Україні і за кордоном.

На переконання Блаженнішого Святослава, така зустріч справді є ознакою глибокого зацікавлення святішого отця питанням України назагал і питанням УГКЦ зокрема.

«Це є дуже важливий сигнал підтримки нашої церкви, а також початок дуже серйозної праці, щоби можна було забезпечити належний розвиток нашої церкви у її структурах, у її пастирській діяльності в Україні і за кордоном», – додав він.

Папа Римський Франциск ще раз звертається до проблемних місць світу, намагаючись досягти миру і гармонії. Цього разу, напередодні свого візиту до Болгарії та Північної Македонії, Святіший Отець звернув увагу на Україну.