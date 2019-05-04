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04 Травень 2019, Київ 19:25
Новини | Суспільство

Папа Франциск запросив до Рима перших осіб УГКЦ

Папа Римський Франциск

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Папа Римський Франциск запросив на 5-6 липня 2019 року до Рима главу Української греко-католицької церкви блаженнішого Святослава (Шевчука), членів постійного синоду та митрополитів УКГЦ, щоб провести спільну робочу зустріч разом з ним та Ватиканською курією «у складній та делікатній ситуації, в якій перебуває Україна».

«Цією зустріччю святіший отець бажає висловити свою близькість Українській греко-католицькій церкві, що здійснює душпастирське служіння як на батьківщині, так і в різних місцях світу. Крім того, ця зустріч стане черговою нагодою для поглиблення відомостей про життя та потреби України з метою визначити способи, якими католицька церква, а особливо греко-католицька церква, може дедалі ефективніше посвятитися проповідуванню Євангелія, зробити внесок у підтримку страждаючих та сприяння мирові, в порозумінні, наскільки це можливо, з католицькою церквою латинського обряду та іншими церквами й християнськими спільнотами», – ідеться в комюніке Ватиканського прес-центру, поширеному 4 травня.

Як повідомляє УГКЦ, за словами блаженнішого Святослава, це є добра новина для Української греко-католицької церкви і для всієї України, тому що такий спосіб зустрічей відповідає найвищому рівню уваги з боку римської Апостольської столиці.

Глава УГКЦ Святослав (Шевчук)
Глава УГКЦ Святослав (Шевчук)

За його словами, прецедентів таких зустрічей не було майже ніколи. «Такого типу зустрічі належать до внутрішньої практики Ватиканської курії, коли намагаються зрозуміти, яким чином діяти з приводу тих чи інших подій, обставин чи ситуацій», – сказав глава УГКЦ.

Предстоятель УГКЦ пояснив: коли святіший отець особисто разом з очільниками певних дикастерій (міністерств) Римської курії зустрічається з очільниками тієї чи іншої церкви – це є спосіб опрацювання перспективної стратегії на майбутнє.

Ця стратегія, за його словами, завжди артикулюється навколо трьох пунктів:

  1. підтримка церкви, яку хочеться вислухати й зрозуміти, яким чином святіший отець особисто може діяти, щоби підтримати таку церкву;
  2. належне скріплення цієї церкви;
  3. органічний розвиток УГКЦ відповідно до тих викликів, якими сьогодні живе українська церква в Україні і за кордоном.

На переконання Блаженнішого Святослава, така зустріч справді є ознакою глибокого зацікавлення святішого отця питанням України назагал і питанням УГКЦ зокрема.

«Це є дуже важливий сигнал підтримки нашої церкви, а також початок дуже серйозної праці, щоби можна було забезпечити належний розвиток нашої церкви у її структурах, у її пастирській діяльності в Україні і за кордоном», – додав він.

Папа Римський Франциск ще раз звертається до проблемних місць світу, намагаючись досягти миру і гармонії. Цього разу, напередодні свого візиту до Болгарії та Північної Македонії, Святіший Отець звернув увагу на Україну.

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