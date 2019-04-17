Журнал Time назвав 100 найвпливовіших людей 2019 року

Американський журнал Time опублікував список ста найвпливовіших персон 2019 року. Серед них політики, артисти, вчені, які, на думку видавців журналу, найбільше вплинуть на світ цього року.

Люди в списку не займають певного місця. Редакція Time розділила їх на п’ять категорій з різних сфер суспільного життя: «Піонери», «Артисти», «Лідери», «Ікони» і «Титани».

У розділі «Лідери» найвпливовішими визнані, зокрема, спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі, президент США Дональд Трамп, а також шведська школярка Грета Тунберґ, яка стала ініціатором «шкільних страйків» проти змін клімату. У цій категорії також присутні правопопулістські лідери Італії та Бразилії Маттео Сальвіні і Жаір Болсонару. Серед лідерів також відзначені прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху і папа римський Франциск.

У категорії «Ікони» представлені співачки Тейлор Свіфт і Леді Гага, а також дружина колишнього президента США Мішель Обама.

У категорії «Титани» редакція журналу відзначила, зокрема, єгипетського футболіста Мохаммеда Салаха, баскетболіста Леброна Джеймса і засновника Facebook Марка Цукерберга.

Список «Time 100» публікується американським журналом з 2004 року.