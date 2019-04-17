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17 Квітень 2019, Київ 20:00
Новини | Міжнародні

Журнал Time назвав 100 найвпливовіших людей 2019 року

До списку Time шведська школярка Грета Тунберґ, яка стала ініціатором «шкільних страйків» проти змін клімату

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Американський журнал Time опублікував список ста найвпливовіших персон 2019 року. Серед них політики, артисти, вчені, які, на думку видавців журналу, найбільше вплинуть на світ цього року.

Люди в списку не займають певного місця. Редакція Time розділила їх на п’ять категорій з різних сфер суспільного життя: «Піонери», «Артисти», «Лідери», «Ікони» і «Титани».

У розділі «Лідери» найвпливовішими визнані, зокрема, спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі, президент США Дональд Трамп, а також шведська школярка Грета Тунберґ, яка стала ініціатором «шкільних страйків» проти змін клімату. У цій категорії також присутні правопопулістські лідери Італії та Бразилії Маттео Сальвіні і Жаір Болсонару. Серед лідерів також відзначені прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху і папа римський Франциск.

Президент США Дональд Трамп
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Журнал Time назвав 100 найвпливовіших людей світу

У категорії «Ікони» представлені співачки Тейлор Свіфт і Леді Гага, а також дружина колишнього президента США Мішель Обама.

У категорії «Титани» редакція журналу відзначила, зокрема, єгипетського футболіста Мохаммеда Салаха, баскетболіста Леброна Джеймса і засновника Facebook Марка Цукерберга.

Список «Time 100» публікується американським журналом з 2004 року.

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