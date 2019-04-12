Визначено найкращу фотографію 2019 року за версією World Press Photo

Фотографією 2019 року за версією однієї з найпрестижніших міжнародних нагород фотожурналістики World Press Photo стала світлина з маленькою заплаканою дівчинкою із Гондурасу, чию матір обшукує американський прикордонник на кордоні США з Мексикою.

Журі на церемонії в Амстердамі 11 квітня заявило, що робота американського фотографа Джона Мура зроблена минулоріч після того, як жінка на ім’я Сандра Санчес і її дочка Янела незаконно перетнули кордон. Це фото показує «інший вид насильства – психологічний», заявили члени журі.

Фото розійшлося по всьому світу, викликавши суспільний протест проти політики США щодо розділення мігрантів і їхніх дітей.

Журнал Time опублікував фотографію Мура на обкладинці, але батько Янели пізніше сказав газеті British Daily Mail, що його дочку не розлучали з матір’ю, їх затримали разом.

Серед інших цьогорічних переможців World Press Photo – Лоренцо Тугнолі з агентства Contrasto. Його відзначили за фото для The Washington Post із зображеннями війни у Ємені.