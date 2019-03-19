Проект Радіо Свобода #2019Frontline вийшов до фіналу European Digital Media Awards

Проект української служби Радіо Свобода #2019Frontline став фіналістом престижного конкурсу European Digital Media Awards у номінації «Найкращий у соціальних медіа».Імена переможців будуть оголошені у столиці Австрії Відні 1–2 квітня.

Журналіст Радіо Свобода Андрій Дубчак і українська журналістка Анастасія Магазова, яка співпрацює з Радіо Свобода в рамках стипендіальної програми Regional Reporting Fellowship, провели вісім днів, подорожуючи по східній Україні, щоб задокументувати думки і атмосферу у важкодоступних місцевостях Донбасу.

Вони забезпечували безперебійний та інтерактивний контент для кількох платформ для української служби Радіо Свобода та центрального відділу медіакорпорації RFE/RL. Проект був фіналістом у внутрішньому конкурсі Best of RFE/RL за січень.

Організатори European Digital Media Awards відзначають, що уперше за час існування конкурсу фіналістом став проект із Чехії (центральний офіс Радіо Свобода розташований у Празі – ред.).