Американський журнал Time назвав 100 найвпливовіших людей світу. До переліку увійшли 45 жінок та 45 людей у віці до 40 років.

Перелік розбили на кілька категорій: «новатори», «артисти», «лідери», «ікони» та «титани».

До списку, зокрема, увійшли президент США Дональд Трамп, наслідний принц Саудівської Аравії Мохаммед ібн Салман, мер Лондона Садік Хан, лідер Китаю Сі Цзіньпін, очільник Північної Кореї Кім Чен Ин, прем'єр-міністр Бангладеш Шейх Хасіна та прем'єр-міністр Іраку Хайдер Аль-Абаді.

Українців у переліку немає.

Вперше журнал Time оприлюднив рейтинг найвпливовіших людей світу в 1999 році, з 2004-го він є щорічним.