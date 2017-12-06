Людьми року за версією Time стали ті, хто виступив проти сексуальних домагань

Людиною року, за версією американського журналу Time, став «порушник мовчання», тобто група людей, які першими розповіли світу про сексуальні домагання в рамках руху #MeToo.

У шорт-листі фіналістів було ще дев’ять кандидатів: президент США Дональд Трамп, голова КНР Сі Цзіньпін, лідер КНДР Кім Чен Ин, наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман, гендиректор Amazon Джефф Безос, сценарист Петті Дженкінс, гравець в американський футбол Колін Капернік, американська організація Dreamers, що бореться за права мігрантів, спецпрокурор США Роберт Мюллер, який розслідує справу про ймовірне російське втручання у вибори американського президента.

У 2016 році людиною року за версією Time став президент США Дональд Трамп.

Видання Time називає «Людину року» в своєму грудневому номері вже 90 років. У 2007 році, коли номінацію отримав президент Росії Володимир Путін, в редакції пояснювали, що «це не знак схвалення та не визнання популярності», а лише віддзеркалення сил, що змінюють світ «на благо чи на шкоду».