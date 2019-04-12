Папа Римський став навколішки і поцілував ноги лідерам Південного Судану задля миру

Папа Римський Франциск 11 квітня прийняв у Ватикані політичних і церковних лідерів Південного Судану і поцілував їм ноги, щоб спонукати до примирення і подолати розбіжності.

На дводенній зустрічі у Ватикані папа попросив президента Південного Судану Сальву Киїра і лідера опозиції Ріека Мачару реалізувати мирну угоду від серпня 2018 року. Потім, всупереч протоколу, понтифік став на коліна і поцілував ноги обом, так само він зробив і щодо трьох віце-президентів Південного Судану.

​Папа зазвичай здійснює ритуал обмивання ніг в’язням у Великий (Страсний) четвер, але він ніколи не виявляв схожого жесту до політичних лідерів.

«Я висловлюю щире сподівання, що військові дії остаточно припиняться», – сказав папа Франциск.

Лідери Південного Судану не зробили ніяких заяв у відповідь на заклик до миру.

Громадянська війна в Південному Судані призвела до загибелі щонайменше 400 тисяч людей і вимушеного переселення десятків тисяч.