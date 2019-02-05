Криза у Венесуелі: папа Франциск не виключає свого посередництва, якщо про це проситимуть обидві сторони

Папа Римський Франциск не виключає посередництва Ватикану у кризі в Венесуелі, однак лише у тому випадку, якщо про це попросять обидві сторони. Понтифік заявив про це 5 лютого, спілкуючись із журналістами на шляху з ОАЕ, повідомляє Associated Press.

Франциск визнав, що Ватикан отримав листа від президента Венесуели Ніколаса Мадуро з проханням «допомогти стати на шлях діалогу».

Папа зазначив, що попередні дипломатичні зусилля Ватикану щодо сприяння діалогу між Мадуро та опозицією не дали результату, тому обидві сторони мають вимагати зовнішнього сприяння та посередництва у перемовинах. При цьому імені голови Національної асамблеї Венесуели Хуана Гуайдо Франциск не називав.

23 січня голова Національної асамблеї Венесуели Хуан Гуайдо на тлі конституційної й економічної кризи оголосив себе тимчасовим президентом країни.

Гуайдо заявив, що Ніколас Мадуро, який у травні 2018 року оголосив про свою перемогу на президентських виборах у Венесуелі і 10 січня розпочав свій другий термін, не здатний виконувати обов’язки глави держави, і пообіцяв провести в країні дострокові вибори.

Гуайдо підтримали США, Канада, Ізраїль, майже всі країни Латинської Америки, Європарламент та 10 країн Європейського союзу. В українському МЗС заявили, що Київ визнає Хуана Гуайдо головою єдиного демократично обраного органу влади Венесуели – Національної асамблеї (парламенту), а також лідером демократичної опозиції.

Мадуро підтримують Росія, Китай, Іран, Мексика, Куба, Туреччина і Сальвадор.

Мадуро, який прийшов до влади 2013 року, після смерті його попередника Уго Чавеса, критикували за порушення прав людини і його підхід до економіки країни.

У 2018 році економічне становище Венесуели продовжувало погіршуватися: показник інфляції в країні перевищив позначку одного мільйона відсотків за рік. У більшості міст спостерігається нестача товарів повсякденного користування, мільйони людей виїхали з країни в пошуках роботи.