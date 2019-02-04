Генсекретар ООН заявив, що зберігає нейтралітет у питанні Венесуели

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що контактує з усіма сторонами протистояння у Венесуелі, але ООН не буде підтримувати жодну з них. Про це Гуттеріш заявив журналістам 4 лютого.

Він пояснив, що таким чином намагається зберегти довіру до пропозиції ООН про посередництво, щоб мати можливість допомогти знайти політичне вирішення кризи.

Гутерріш додав, що «стежить за розвитком ситуації у Венесуелі з «великою стурбованістю».

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Протести у Венесуелі проти президента Мадуро – фоторепортаж

23 січня голова Національної асамблеї Венесуели Хуан Гуайдо на тлі конституційної й економічної кризи оголосив себе тимчасовим президентомкраїни.

Гуайдо заявив, що Ніколас Мадуро, який у травні оголосив про свою перемогу на президентських виборах у Венесуелі, не здатний виконувати обов’язки глави держави, і пообіцяв провести в країні дострокові вибори.

Гуайдо підтримали США, Канада, Ізраїль, майже всі країни Латинської Америки, Європарламент та 10 країн Європейського союзу. В українському МЗС заявили, що Київ визнає Хуана Гуайдо головою єдиного демократично обраного органу влади Венесуели – Національної асамблеї, а також лідером демократичної опозиції.

Мадуро підтримують Росія, Китай, Іран, Мексика, Куба, Туреччина і Сальвадор.

Внаслідок масових протестів, що відбуваються в країні, за минулий тиждень загинули щонайменше 35 людей.

Мадуро, який прийшов до влади 2013 року, після смерті Уго Чавеса, критикували за порушення прав людини і його підхід до економіки країни.

У 2018 році економічне становище Венесуели продовжувало погіршуватися: показник інфляції в країні перевищив позначку одного мільйона відсотків за рік. У більшості міст спостерігається нестача товарів повсякденного користування, мільйони людей виїхали з країни в пошуках роботи.