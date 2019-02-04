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04 Лютий 2019, Київ 20:45
Новини | Міжнародні

Мадуро написав листа Папі Римському

Мадуро написав Папі Римському

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Президент Венесуели Ніколас Мадуро написав листа Папі Римському Франциску. Про це повідомляє італійський телеканал Sky TG24.

«Я направив листа папі Франциску, сподіваюся, що воно в дорозі або вже прибуло до Риму, до Ватикану. Я прошу у нього допомогти нам стати на шлях діалогу», цитує Мадуро телеканал.

У прес-службі Ватикану про лист від Мадуро не повідомляли.

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23 січня голова Національної асамблеї Венесуели Хуан Гуайдо на тлі конституційної й економічної кризи оголосив себе тимчасовим президентом країни.

Гуайдо заявив, що Ніколас Мадуро, який у травні оголосив про свою перемогу на президентських виборах у Венесуелі, не здатний виконувати обов’язки глави держави, і пообіцяв провести в країні дострокові вибори.

Гуайдо підтримали США, Канада, Ізраїль, майже всі країни Латинської Америки, Європарламент та 10 країн Європейського союзу. В українському МЗС заявили, що Київ визнає Хуана Гуайдо головою єдиного демократично обраного органу влади Венесуели – Національної асамблеї, а також лідером демократичної опозиції.

Мадуро підтримують Росія, Китай, Іран, Мексика, Куба, Туреччина і Сальвадор.

Протести у Венесуелі проти президента Мадуро – фоторепортаж
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Протести у Венесуелі проти президента Мадуро – фоторепортаж

Внаслідок масових протестів, що відбуваються в країні, за минулий тиждень загинули щонайменше 35 людей.

Мадуро, який прийшов до влади 2013 року, після смерті Уго Чавеса, критикували за порушення прав людини і його підхід до економіки країни.

У 2018 році економічне становище Венесуели продовжувало погіршуватися: показник інфляції в країні перевищив позначку одного мільйона відсотків за рік. У більшості міст спостерігається нестача товарів повсякденного користування, мільйони людей виїхали з країни в пошуках роботи.

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