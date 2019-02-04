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04 Лютий 2019, Київ 16:09
Новини | Міжнародні

10 країн ЄС визнали Хуана Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели

Європейський союз також виступив із заявою, в якій «підтвердив свою підтримку Національній асамблеї та її президентові»

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Група країн Європейського союзу визнала венесуельського опозиційного лідера Хуана Гуайдо тимчасовим президентом країни, посиливши вимоги до чинного президента Ніколаса Мадуро піти у відставку.

На даний час Гуайдо визнали Австрія, Велика Британія, Данія, Франція, Німеччина, Латвія, Литва, Нідерланди, Іспанія і Швеція. Франція також заявила, що Гуайдо має право організувати дострокові президентські вибори у зв’язку з тим, що Мадуро відмовився це зробити.

Європейський союз також виступив із заявою, в якій «підтвердив свою підтримку Національній асамблеї та її президентові».

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«Окремі держави-члени ЄС визнають президента Національної асамблеї Хуана Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели», – йдеться в проекті заяви. ЄС також закликає до «вільних, чесних і демократичних президентських виборів».

У Кремлі рішення країн Європейського союзу визнати Хуана Гуайдо назвали «втручанням у внутрішні справи» Венесуели.

3 лютого закінчився термін дії ультиматуму, висунутого ЄС президентові Ніколасу Мадуро. Він мав оголосити дострокові президентські вибори, в іншому разі в ЄС пообіцяли визнати Гуайдо чинним главою держави.

Мадуро відкинув вимоги Німеччини, Франції, Великої Британії, Іспанії, Португалії, Нідерландів і Бельгії, назвавши їх «зухвалими».

Гуайдо підтримують країни Заходу і Латинської Америки. Європейський парламент визнав лідера венесуельської опозиції «єдиним і законним тимчасовим президентом» республіки. Президент США привітав його зі «вступом на посаду».

Протести у Венесуелі проти президента Мадуро – фоторепортаж
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Протести у Венесуелі проти президента Мадуро – фоторепортаж

Росія у венесуельському конфлікті підтримує Мадуро. На його легітимності також наполягають Китай, Іран, Мексика, Куба, Туреччина і Сальвадор.

У 2018 році економічне становище Венесуели продовжувало погіршуватися: показник інфляції в країні перевищив позначку одного мільйона відсотків за рік. У більшості міст спостерігається нестача товарів повсякденного користування, мільйони людей виїхали з країни в пошуках роботи.

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