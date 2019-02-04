Країни ЄС визнали Гуайдо лідером Венесуели

Велика Британія, Іспанія, Франція і Швеція оголосили, що визнають опозиційного лідера Хуана Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели, і закликають його провести дострокові президентські вибори.

Про це ЗМІ в своїх кранах заявили міністри закордонних справ Великої Британії, Іспанії, Франції і Швеції.

«Ніколас Мадуро не призначив президентські вибори протягом восьмиденного періоду, який ми визначили. Тому Велика Британія разом із європейськими союзниками визнає Хуана Гуайдо тимчасовим конституційним президентом до проведення чесних виборів. Сподіваємося, це наблизить нас до завершення гуманітарної кризи», – написав у Twitter голова британського МЗС Джеремі Гант.

3 лютого закінчився термін дії ультиматуму, висунутого ЄС президентові Ніколасу Мадуро. Він мав оголосити дострокові президентські вибори, в іншому разі в ЄС пообіцяли визнати Гуайдо чинним главою держави.

Мадуро відкинув вимоги Німеччини, Франції, Великої Британії, Іспанії, Португалії, Нідерландів і Бельгії, назвавши їх «зухвалими».

2 лютого, виступаючи перед своїми прихильниками в Каракасі, він заявив: «Я – справжній президент Венесуели».

Гуайдо підтримують країни Заходу і Латинської Америки. Європейський парламент визнав лідера венесуельської опозиції «єдиним і законним тимчасовим президентом» республіки. Президент США привітав його зі «вступом на посаду».

Росія у венесуельському конфлікті підтримує Мадуро. На його легітимності також наполягають Китай, Іран, Мексика, Куба, Туреччина і Сальвадор.

Радник із національної безпеки США Джон Болтон 2 лютого закликав військових Венесуели перейти на бік опозиційного лідера Хуана Гуайдо і припинити підтримку офіційного президента Ніколаса Мадуро.

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Він сказав про це після того, як один із чільних генералів Збройних сил Венесуели підтримав 35-річного лідера опозиції, що проголосив себе тимчасовим президентом. У відповідь командування ВПС у своєму офіційному твітері звинуватило генерала в державній зраді.

Мадуро на початку року став офіційним президентом Венесуели на другий термін за результатами минулорічних виборів, що їх не визнала опозиція країни і значна частина світу.

Внаслідок масових протестів, що відбуваються в країні, за останній тиждень загинули щонайменше 35 людей.

Мадуро, який прийшов до влади 2013 року, після смерті Уго Чавеса, критикували за порушення прав людини і його підхід до економіки країни.

У 2018 році економічне становище Венесуели продовжувало погіршуватися: показник інфляції в країні перевищив позначку одного мільйона відсотків за рік. У більшості міст спостерігається нестача товарів повсякденного користування, мільйони людей виїхали з країни в пошуках роботи.