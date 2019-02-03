Сім країн ЄС планують визнати Гуайдо президентом Венесуели

Сім країн Європейського союзу мають намір визнати опозиційного лідера Хуана Гуайдо президентом Венесуели в той час, як 3 лютого закінчився термін дії ультиматуму, висунутого ЄС президентові Ніколасу Мадуро. Він мав оголосити дострокові президентські вибори, в іншому разі в ЄС пообіцяли визнати Гуайдо чинним главою держави.

Мадуро відкинув вимоги Німеччини, Франції, Великої Британії, Іспанії, Португалії, Нідерландів і Бельгії, назвавши їх «зухвалими».

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2 лютого, виступаючи перед своїми прихильниками в Каракасі, він заявив: «Я – справжній президент Венесуели».

Гуайдо підтримують країни Заходу і Латинської Америки. Європейський парламент визнав лідера венесуельської опозиції «єдиним і законним тимчасовим президентом» республіки. Президент США привітав його зі «вступом на посаду».

Росія у венесуельському конфлікті підтримує Мадуро. На його легітимності також наполягають Китай, Іран, Мексика, Куба, Туреччина і Сальвадор.

Радник із національної безпеки США Джон Болтон 2 лютого закликав військових Венесуели перейти на бік опозиційного лідера Хуана Гуайдо і припинити підтримку офіційного президента Ніколаса Мадуро.

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Він сказав про це після того, як один із чільних генералів Збройних сил Венесуели підтримав 35-річного лідера опозиції, що проголосив себе тимчасовим президентом. У відповідь командування ВПС у своєму офіційному твітері звинуватило генерала в державній зраді.

Мадуро на початку року став офіційним президентом Венесуели на другий термін за результатами минулорічних виборів, що їх не визнала опозиція країни і значна частина світу.

Внаслідок масових протестів, що відбуваються в країні, за останній тиждень загинули щонайменше 35 людей.

Мадуро, який прийшов до влади 2013 року, після смерті Уго Чавеса, критикували за порушення прав людини і його підхід до економіки країни.

У 2018 році економічне становище Венесуели продовжувало погіршуватися: показник інфляції в країні перевищив позначку одного мільйона відсотків за рік. У більшості міст спостерігається нестача товарів повсякденного користування, мільйони людей виїхали з країни в пошуках роботи.