Російській авіакомпанії загрожують санкції за вивезення венесуельського золота

Американський сенатор від штату Флорида республіканець Марко Рубіо заявляє, що проти авіакомпаній, які вивозять венесуельське золото з країни, і проти покупців цього золота, будуть запроваджені санкції.

У Twitter сенатор назвав фонд з Об’єднаних Арабських Еміратів Noor Capital покупцем частини золотого запасу Венесуели. Російська «Новая газета» й агенція Bloomberg стверджують, що для перевезення золота використовувалася російська авіакомпанія з Хабаровська E-Cargo.

31 січня «Новая газета» повідомляла про те, що літак E-Cargo перевозить у Дубай венесуельське золото, що зберігається в Росії. За твердженням видання, золото продали в ОАЕ, а потім російська компанія везла в Каракас готівку. Голова російського Центробанку Ельвіра Набіулліна заявила, що в Росії венесуельське золото ніколи не зберігалося. Однак, за даними агентства Bloomberg, російський літак дійсно буде брати участь у перевезеннях, але золото буде вивозитися з Каракаса, а не з Москви.

За даними агентства Reuters, до відправлення в ОАЕ готові 15 тонн золота, а всього уряд Ніколаса Мадуро планує продати 29 тонн. Ринкова вартість такого обсягу золота – близько 1,2 мільярда доларів.

За даними Flightradar24, вантажний Boeing 757 зараз перебуває в Каракасі. Джерело Bloomberg стверджує, що золото на продаж у ніч на 1 лютого вже було зважене і запаковане. Радник президента США з національної безпеки Джон Болтон пообіцяв санкції для всіх його покупців.

Для уряду Мадуро продаж золота – одна з небагатьох можливостей поповнити свій бюджет.

Головним джерелом надходження валюти в країну була нафтова державна компанія PDVSA. 29 січня її внесли до списку санкцій Мінфіну США.

31 січня агентство Reuters повідомило, що від закупівлі венесуельської нафти відмовилися європейські трейдери, побоюючись вторинних санкцій.

У січні Банк Англії, де зберігається частина золотого запасу Венесуели, заблокував його передачу чиновникам країни, повідомляв Bloomberg.

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Отримати ці резерви планує лідер опозиції Хуан Гуайдо, якого США і багато країн Латинської Америки визнали тимчасовим президентом Венесуели. З відповідним запитом він звернувся до прем’єр-міністра Великої Британії Терези Мей.

Російська авіакомпанія E-Cargo заснована в 2018 році. Флот авіакомпанії зараз складається з одного 27-річного «Боїнга», що раніше належав американській авіакомпанії United Airlines.