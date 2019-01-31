Венесуела: радник Трампа порадив Мадуро скористатися амністією

Радник президента США з національної безпеки Джон Болтон порадив президенту Венесуели Ніколасу Мадуро скористатися можливістю амністії та виїхати з країни. Болтон у мережі Twitter побажав Мадуро після відставки «тихого життя на хорошому пляжі, подалі від Венесуели».

Раніше голова парламенту Венесуели Хуан Гуайдо заявив, що може оголосити амністію Мадуро і його соратникам, якщо в країні настане демократія.

На тлі акцій проти режиму Мадуро Гуайдо оголосив себе тимчасовим президентом країни і закликав до проведення дострокових виборів. Опозиціонера підтримали США і багато країн Латинської Америки. 31 січня «єдиним і законним тимчасовим президентом» Венесуели Гуайдо визнав Європарламент. Раніше країни ЄС заявляли, що підуть на такий крок, якщо у Венесуелі не оголосять дострокові вибори. Мадуро цей ультиматум відкинув.

США, інші країни Заходу, а також країни-сусіди по Південній Америці не визнавали легітимності Мадуро ще від часу президентських виборів у травні 2018 року.